شكرا لقرائتكم خبر عن وردالان: التحالف ينفذ الان عملية تنهي الحوثي هي الأولى منذ بدء عاصفة الحزم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في عملية نوعية غير مسبوقة قد تنهي التواجد الحوثي في حجور قال مصدر قبلي أن طيران التحالف العربي شن قبل قليل غارات مكثفة دكت تجمعات وتعزيزات المليشيات. وقالت مصادر أن الطيران نفذ غارتين استهدفت عربات ومجاميع حوثية في قلعة حصن موسى غرب #كشر وخلفت عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات وتدمير التعزيزات". وكان التحالف نفذ أيضا غارة على تعزيزات حوثية في بني شهر الجبهة الشمالية لحجور.. وتمكن طيران التحالف من تدمير مدفع هوزر في منطقة ابوا دوار في حدود مستبأ مع كشر. وكشفت مصادر قبلية ان منطقة اللحية في الحديدة هي مركز وعمليات الحوثي لتعزيزات المليشيات إلى جبهة حجور.

كانت هذه تفاصيل خبر وردالان: التحالف ينفذ الان عملية تنهي الحوثي هي الأولى منذ بدء عاصفة الحزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.