شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيين يشن اعنف هجوم على قبائل حجور والتحالف يقدم هدية مجانية للمليشيا ..تفاصيل طارئة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تهاجم مليشيا الحوثي في الأثناء الجبهة الشمالية والغربية في حجور بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، في ظل غياب مقاتلات التحالف.
وقالت مصادر ميدانية إن مليشيا الحوثي تشن في هذه اللحظات هجومًا عنيفًا في الجبهة الشمالية والغربية في بني شهر وقرى الندرسة والقرو بمختلف أنواع الأسلحة.
وأوضحت المصادر أن المليشيات استخدمت في الهجوم جميع انواع الأسلحة الثقيلة، بينما غابت مقاتلات التحالف عن إسناد القبائل. يأتي ذلك بعد ساعات من عملية إنزال ناجحة للتحالف العربي لإمداد قبائل حجور بالذخائر وفقًا لما نقله مراسل قناة "سكاي نيوز" الإماراتية.
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