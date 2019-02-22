شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات الامريكية تكشف الكنز الخفي والمدفون في باب المندب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلامية تقريرا للاستخبارات المركزية الأمريكية CIAكشفت بأن دافع الحرب على اليمن سببه النفط وليس دينيا بين الشيعة والسنة أو بين الحوثيين والسعودية . ونشرت قناة روسيا اليوم تقريرا عن الاستخبارات المركزية الأمريكية CIAعام 1988م كشفت عن احتياطي النفط في اليمن يفوق احتياطي النفط في دول الخليج كاملة .

ووفقا لتقرير عملية مسح جيولوجي أمريكي عام 2002م فأن النفط الغير منقب فيه منطقة باب المندب لوحدها يفوق 3مليار برميل . واشار تقرير للقناة بأن الحرب الدائرة في اليمن ليست دينيا بين الشيعة والسنة في اليمن أو بين الحوثيين والسنة السعودية كما يتم الترويج له