شكرا لقرائتكم خبر عن نجلة قيادي في المجلس الانتقالي تلتحق بنتظيم داعش الارهابي في سوريا وأرعبت أمريكا لهذا السبب .. شاهد من تكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارعبت ابنة قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي الولايات المتحدة الامريكية عقب انباء تحدثت عن نيتها العودة الى امريكا قادمة من الاراضي السورية. والتحقت هدى مثنى وهي ابنة نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بامريكا احمد مثنى بتنظيم داعش في العام 2015 . وتسبب الحديث عن عودتها بجدل سياسي كبير في امريكا حيث امر الرئيس ترامب بمنع دخولها الاراضي الامريكية. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المرأة، التي غادرت الولايات المتحدة لتعمل في الدعاية لتنظيم الدولة الإسلامية، لن يسمح لها بالعودة إلى البلاد. وكتب على موقع توتير أنه: أعطى التعليمات إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، بعدم السماح لهدى مثنى بالعودة إلى الولايات المتحدة. وقال بومبيو في وقت سابق إن المرأة، البالغة من العمر 24 عاما، ليست أمريكية، ولن يسمح لها بدخول الولايات المتحدة. ولكن عائلتها تؤكد، وكذلك محاميها، بأنها تحمل الجنسية الأمريكية. وسافرت هدى، التي نشأت في ألاباما، إلى سوريا، وعمرها 20 عاما، من أجل الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية، وقالت لعائلتها إنها ذاهبة إلى تركيا لحضور نشاط جامعي.

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