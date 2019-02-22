تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة في اليمن

تنشر "الخليج 365" أسعار الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي الجمعة الوحدة ريال يمني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 10,652 ريال $42.56 سعر الذهب عيار 22 9,764 ريال $39.01 اسعار الذهب عيار 21 9,321 ريال $37.24 اسعار الذهب عيار 18 7,989 ريال $31.92 سعر الذهب عيار 14 6,214 ريال $24.82 سعر الذهب عيار 12 5,326 ريال $21.28 اسعار أوقية الذهب 331,275 ريال $1,324 اسعار جنيه الذهب 74,565 ريال $297.90 اسعار كيلو الذهب 10,651,935 ريال $42,556

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