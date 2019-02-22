غارت مكثفة لطيران التحالف على تمركزات الحوثيين

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة من الغارات هي الأكبر على مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مديرية كشر بحجة، تركز معظمها على محيط حجور التي تشهد معارك عنيفة بين المقاومة المحلية والحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف شنت 12 غارة متتالية على مواقع الحوثي في شرق العبيسة بمديرية كشر، وأخرى في وادي الطواية، كما استهدفت منطقة الحوج، أدت إلى مصرع أكثر من 25 حوثياً، وإصابة العشرات، بينهم قيادات بارزة .

من جهة أخرى، أكدت مصادر ميدانية أن الجيش بدأ الزحف باتجاه حجور، ويخوض معارك مع ميليشيات الحوثي على أطراف مديرية مستبأ، وذكر رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي في حجة الشيخ فهد دهشوش، أن الجيش حقق انتصارات كبرى، وخلف قتلى وجرحى بالعشرات، وعشرات الأسرى، ومن ضمنهم قيادات مهمة في صفوف الحوثيين.

وتقع مستبأ بين مديريتي حرض وحيران، كما تمتلك حدوداً مع مديرية كُشر التي تشهد معارك شرسة بين القبائل والحوثيين في منطقة حجور.

وخلفت المواجهات الأخيرة قتلى كثيرين في صفوف الميليشيات، بينهم قيادات منهم شقيق الهالك عبدالله الحمزي، المكنى أبوحيدر، وهو قائد كتائب الموت الحيدرية خلفاً لشقيقه، وقد استدعي من قبل زعيم الحركة هو وكتائبه من محافظة الجوف، كما سقط القيادي «أبوعلي الخاشب»، أحد المشرفين الذين يذهبون لوزارة النفط اليمنية لتحويل مبالغ مالية للحركة.

كما خسرت الميليشيات عدداً من قياداتها الميدانية، بينهم رزيق رزق حمامة، ومحمد اليمني، وعلي عبدالله القرمزي، أحد كبار القناصين في صفوفهم ومشرف تدريباتهم في حجة، واحد الذين تلقوا تدريبات نوعية في إيران ومعسكرات «حزب الله» اللبناني.