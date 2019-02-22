تعرف على غنائم القبائل من الحوثيين في حجة

شن أبناء قبائل حجور، عبر مجموعتين، هجوماً مضاداً على ميليشيات الحوثي في اتجاه جبال الجمانة وجبال النيد بمديرية أفلح الشام، بمحافظة حجة.

فيما كسر هجمات ميليشيات الحوثي التي تستخدم فيها الدبابات والأسلحة الثقيلة، وغنموا عدداً من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مخلفين فيهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.