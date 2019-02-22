استسلام الحوثيون في جبل جحانة

تمكن أبطال المقاومة من تنفيذ عملية التفاف ناجحة على عناصر الميليشيات في جبل جحانة، وتمت السيطرة عليه واستسلام عناصر الحوثي المتمركزين فيه، وتشهد المنطقة عملية تمشيط واسعة لأوكار الميليشيات الإيرانية.
وكانت معارك اليومين الماضيين خلفت 30 قتيلاً في صفوف ميليشيات الحوثي وعشرات الجرحى، وأن عدداً من قياداتهم الميدانية سقطوا ضمن القتلى، وفقاً لمصادر ميدانية في المقاومة.
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