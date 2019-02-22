منح دراسية جديدة لليمنيين في هذه الدولة .. "تفاصيل"

أعلنت دولة بلغاريا عن اعتزامها تقديم منح دراسية جديدة للطلاب اليمنيين، وكذلك المشاركة في مؤتمر الاستجابة السريعة للمساعدات الإنسانية لليمن والمزمع انعقاده في جنيف. وقال مسؤولو دولة بلغاريا إن بلادهم تعتزم المشاركة في المؤتمر المزمع عقده في 26 فبراير الجاري. وكان قد بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في صوفيا السفير عبدالرزاق العمراني أمس الخميس، مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلغارية نيكولاي ميكالوف العلاقة الثنائية بين البلدين. وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بمجال التعليم العالي وإمكانية تقديم مزيداً من المنح الدراسية للطلاب اليمنيين . وناقش الاجتماع مشاركة بلغاريا في مؤتمر الاستجابة السريعة للمساعدات الإنسانية لليمن في جنيف.

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