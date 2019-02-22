مقتل واصابة 10 حوثيين في الضالع

أفادت مصادر محلية بمصرع وجرح أكثر من 10 حوثيين، بينهم مشرف في جبهة الحشاء، في معركة عنيفة دارت بين الجيش اليمني والمقاومة من جهة وعناصرهم من جهة أخرى، أدت إلى تدمير سيارتين بنيران الجيش في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع، ومصرع من كانوا على متنها.

وفي مأرب، تبادلت قوات الجيش القصف مع ميليشيات الحوثي في جبهات صرواح غرب مدينة مأرب، وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش شنت قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح.