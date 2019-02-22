أفادت مصادر محلية بمصرع وجرح أكثر من 10 حوثيين، بينهم مشرف في جبهة الحشاء، في معركة عنيفة دارت بين الجيش اليمني والمقاومة من جهة وعناصرهم من جهة أخرى، أدت إلى تدمير سيارتين بنيران الجيش في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع، ومصرع من كانوا على متنها.
وفي مأرب، تبادلت قوات الجيش القصف مع ميليشيات الحوثي في جبهات صرواح غرب مدينة مأرب، وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش شنت قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل واصابة 10 حوثيين في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.