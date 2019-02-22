أنباء عن القبض على محمد علي الحوثي

نفذ طيران التحالف العربي عمليتي إنزال مجددا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دعما لقبائل حجور في مواجهة العدوان الحوثي والحصار المفروض على المنطقة.

وأنزل طيران التحالف مؤن وذخائر وأسلحة في إطار الدعم والإسناد لأبطال مقاومة حجور وكشر بمحافظة حجة شمال اليمن. إلى ذلك كسرت قبائل العبيسة حجور نهار الخميس هجوما واسعا للمليشيات الحوثية امتد منذ ما قبل الظهيرة وحتى المغرب صمد له وفي وجهه أبطال العبيسة وألحقوا هزيمة مذلة بالحوثيين وخسائر كبيرة في الأرواح وفر آخرون جهة مبنى للتخفي وتكفل طيران التحالف بالموقع.

وهذا هو الهجوم الثاني والواسع للعدوان الحوثي خلال يومين تكسره مقاومة حجور غداة هجوم كبير صده مقاتلو حجور يوم الأربعاء على منطقتي القيم والعبيسة، وكبدوا ميليشيا الحوثي خسائر فادحة وتراجعت تحت ضغط المقاومة الشرسة وتركت خلفها نحو 30 جثة من عناصرها. واستشهد ثلاثة مقاتلين من أبناء حجور، خلال المواجهات الأخيرة.

وياتي الاعلان عن اسر وجرح قيادات هامة بالتزامن مع اخبار تم تداولها على وسائل الاعلام المحلية تفيد بتواجد محمد علي الحوثي في محافظة حجة وتنقله بين مشارف كشر والعبيسة للاشراف على العمليات العسكرية ورفع معنويات عناصر المليشيات .

وأكدت المصادر الميدانية أسر عدد كبير من الحوثيين خلال معارك الأربعاء.. في السياق ذاته أكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي في محافظة حجة الشيخ فهد دهشوش، أن قبائل حجور أسرت عشرات الحوثيين خلال معارك الأربعاء.

وكشفت مصادر إعلامية أن قيادات كبيرة ضمن الأسرى من بينها قائد ما يسمى بـ "كتائب الموت" الحوثية، وفقا للإعلامي اليمني عبدالكريم المدي.