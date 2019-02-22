افتتاح جامعة "أبين" تزامنا مع الذكرى السابعة لإنتخاب الرئيس هادي

جاء ذلك خلال افتتاحه، أمس الخميس، جامعة أبين.

مؤكداً أنها تعد أحد الصروح العلمية يعد خطوة نحو المستقبل المشرق في إطار استعادة أبين لعافيتها ووقوفها ومعها كل الخيرين من أبناء الوطن في وجه أعداء الوطن وبينهم الجماعات المتطرفة التي تم تسليمها محافظة أبين عام 2011م.

أكد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، أن المحافظة تستعيد عافيتها عقب ما تعرضت له خلال الفترة الماضية، من دمار وتخريب، مستبشراً بافتتاح الجامعة لتكون منبرا للعلم والمعرفة، وعودة الروح لأبين،

وأكد، أن معركة استعادة الدولة وتحقيق التنمية ليست سهلة، وهو ما أكدته وتؤكده أبين ذات الموقع الاستراتيجي طوال مراحل التاريخ الحديث والمعاصر، كونها دائماً ما تكون حاضرة في الموعد من خلال تسجيل اسمها بأحرف من نور في مسيرة النضال والتنمية، وذلك بفضل أبنائها ورجالها الشرفاء والمخلصين الذين أنجبتهم أبين المشهود لها أرضاً وإنساناً في الانتصار للوطن كله وليس لأبين وحدها فقط. من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسين باسلامة، أن افتتاح جامعة أبين يمثل نقلة نوعية للتعليم في أبين بشكل خاص والوطن بشكل عام، وأن الجميع يعول كثيراً على أن تكون جامعة أبين مميزة ومركزاً لإنتاج العلم والمعرفة.