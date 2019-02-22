بالفيديو.. الميليشيات تقصف المدنيين بالحديدة

تواصل ميليشيا الحوثي ارتكابها جرائم ضد المدنيين، حيث قصفت سوق شعبي غرب التحيتا بمحافظة الحديدة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء من ضمنهم نساء وأطفال ومسنين. وتداول نشطاء عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليو تيوب" فيديو للحظة استهداف الميلشيات للسوق.

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