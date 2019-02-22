ناشطة يمنية تعلن ترشحها لرئاسة الجمهورية "تفاصيل"

أعلنت ناشطة يمنية عزمها على الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية اليمنية، واعدة بأنها ستعمل على بناء جنة في زمن قياسي.

وقالت زهراء خالد باعلوي في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك : استفتاء بعد تفكير طويل قررت وبكل تواضع، ارشح نفسي رئيسة، بدل "هادي"، و"المشاط" صنعاء .. رئيسة مستقلة توافقية، ولدي رؤية لنهضة الوطن وقيادية حكيمة.

وأضافت "اعدكم نخرج من هذه الأزمة بأسرع وقت، ونبني جنة وليس وطن فقط.. وبزمن قياسي ..يلا الذي موافق يدوس لايك..نعتبره استفتاء لترشيح المرأة .. #رئيسة_اليمن_الجديد ".