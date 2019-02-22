الريال اليمني يستعيد عافيته بقوة "تفاصيل"

وفقاً لأخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة فإن أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني كانت على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار مجرد مؤشرات اقتصادية لمستوى السعر، وقد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى.

ويعد الدولار الأمريكي والريال السعودي أبرز عملتين يتم التداول عليهم داخل الأراضي اليمنية الآن، ويمكن لمتابعي "تعز أونلاين"التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء اليمنية للبيع والشراء من خلال المتابعة المستمرة للموقع.

واصلت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في البنوك والسوق الموازية اليوم الخميس، استقرارها النسبي بعد موجة ارتفاع شهدته خلال الايام السابقة.

وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الشراء:

الدولار الأمريكي بـ 555 ريالاً

الريال السعودي بـ 147 ريالاً

الدرهم الإماراتي بـ 149 ريالاً

أسعار البيع

الدولار الأمريكي 565 ريالاً

الريال السعودي بـ 149 ريالاً

الدرهم الإماراتي بـ151 ريالاً