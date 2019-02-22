شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة شؤون الافراد للقوات المسلحة .. الكفاءة والاقتدار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يوما عن يوم يبرز جليا ذلك التفوق والانجاز المتميز بالنجاح المعبر عن الكفاءة والاقتدار لكل افراد وصف وضباط دائرة شؤون الافراد والاحتياط العام بالقوات المسلحة ،، والذين يتميزون عن غيرهم بالنشاط العملي الدؤوب دون ملل .. والتحلي بالصفات الاخلاقية والانسانية والوطنية .. كخلية نحل يعملون ليلا نهار .. كلا في مجال اختصاصة .. بقيادة العميد الركن الخضر صالح عبدالله المزمبر .. مدير دائرة شؤون الافراد والاحتياط العام ... والذي يعجز المرء وتنعدم الكلمات التي تعطي ذلك القائد النموذجي حقة في التعبير ...

في تلك الدائرة ... دائرة شؤون الافراد بالقوات المسلحة .. ومن خلال زيارة واحدة يقوم بها اي فرد اوصف ضابط او مواطن لدية متابعات في تلك الدائرة .. يشعر بان البلاد لسه بخير .. بوجود الطيبين والمخلصين ..

تجد العميد والعقيد وضباط وصف ضباط وافراد تلك الدائرة يفترشون الارض في ساحة الدائرة حتى وقت متاخر من الليل .. لحل ومعالجة كل القضايا المتعلقة بالمهام ومعالجة لكل قضايا الافراد الذين يحملون ملفاتهم ومتابعاتهم المرسله من وحداتهم العسكرية ....

لايستطيع المرء التميز بين الذين يفترشون الارض .. بان بينهم القائد ومسؤولي الاقسام .. لا توجد حواجز او كنبات او كرسي دوار ... او غيرها ... بطانية عسكرية متواضعة يفترشونها للعمل ..

لم اسمع يوما في تلك الدائرة شيى اسمه السمسره او العنصرية والمناطقية او الحزبية ... الجميع ابناء الوطن ... غير ذلك لايوجد في قاموس دائرة شؤون الافراد ...

بتواضع واخلاق ذلك المدير الغني عن التعريف ... ابوعلي المزمبر ... حين باركت له ونقلت له التهاني مني شخصيا والعديد ممن جمعتني بهم لقاءات وتجمعات عدة ... مهنيا له تلك الثقة التي يحظى بها من جميع وحدات المؤسسات االامنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني... وتكريمة الدائم والمستمر .....

قالها بكل تواضع يااخي اي تكريم او شهادة تقديرية يتم منحي ..فهي ليست لشخصي فقط ... بل لكل افراد الدائرة من جنود وحراسات وصف ضباط وضباط الدائرة فالجميع مكملين لبعضنا ....

فاي نجاحات او تفوق هو بجهود الجميع .. واشكر كل افراد وضباط الدائرة الذين يتحملون الاعباء في سبيل خدمة افراد القوات المسلحة ومعالجة قضاياهم المعلقة ....

في الاخير اود الاشارة الى ان نشاط تلك الدائرة قد اسفر خلال هذا الاسبوع الى تدشين صرف البطاقة العسكرية الجديدة والتي تحمل مميزات ايجابية....

وقد دشن صرف البطاقة العسكرية في اللواء الاول حماية رئاسية الاسبوع الفائت...