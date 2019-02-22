شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الصيد «الحوثـي» الثمين الذي فازت به اليوم قبائل «حـجـور» وأصبح في قبضتها وحزن عليه «عبد الملك» .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قبائل "حجور" اليوم الخميس 21 فبراير 2019 بمحافظة حجة من إلقاء القبض على طاقم إعلامي حوثي .

وذكرت مصادر قبلية في حجور لـ«مأرب برس» بأن الطاقم الإعلامـي الحوثي والمكون من ثلاثة اشخاص تم القبض عليه في منطقة العبيسة وفي حوزتهم آلات تصوير خاصة بما تسمية المليشيات فريق الاعلام الحربي.

وبحسب المصادر فأن التحقيقات الأولية مع الطاقم الاعلامي أوضحوا أنهم إحدى الفرق، الاعلامية التي تم تكليفها من قبل زعيم المليشيا الحوثية المدعو عبد الملك الحوثي حيث وقد اوكلهم بمهمة سرقة المشاهد المصورة من مناطق المواجهات في مناطق حجور وذلك بهدف بثها على قناة المسيرة التابعة للجماعة لتظليل مناصريهم واختلاق انتصارات وهمية.

في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية على عدد من مواقع تمركز ميليشيا الانقلاب في مناطق حجور وكذا شرق كُشر خلّفت عشرات القتلى والجرحى من عناصر الجماعة بينهم قيادات حوثية رفيعة .

كانت هذه تفاصيل خبر ما هو الصيد «الحوثـي» الثمين الذي فازت به اليوم قبائل «حـجـور» وأصبح في قبضتها وحزن عليه «عبد الملك» .. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.