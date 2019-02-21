مليشيا الحوثي تواصل الخروقات وتقصف شرق الدريهمي

تواصل مليشيا الحوثي الايراني خرق الهدنة في محافظة الحديدة حيث قصفت مواقع شرق مدينة الدريهمي. وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوقي قصفت بالهاون شرق مديرية الدريهمي بعشرات القذائف الهاون والهوزر. وقالت المصادر أن القصف شمل مواقع العمالقة في شارع صنعاء شرق مدينة الحديدة بقذائف الهاون عيار 120. وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثية تواصل خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار باستهداف وقصف مواقع قوات العمالقة بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية. الجدير بالذكر بأن مليشيات الحوثي قامت بقصف مواقع متفرقة لقوات ألوية العمالقة في مديريتي حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة.

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