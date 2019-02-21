اليافعي لقبائل حجور: أقبل أحذيتكم الطاهرة وجبهاتكم الأبية.. فيديو

تواصل قبائل حجور في محافظة حجة تصدر فخر واعتزاز اليمنيين في مختلف المحافظات مع تعرضها لعدوان حوثي من أسابيع .

وكتب الإعلامي عادل اليافعي بتغريدة رصدها الخليج 365 على تويتر: إلى قبائل حجور العربية،

أقبل أحذيتكم الطاهرة وجبهاكم الأبية التي ترفض الركوع للحوثة وتأكدوا أن كل العرب معكم ومنصورين باْذن الله ".

وتواجه قبائل حجور العدوان الحوثي منذ أسابيع وسط دعوات مستمرة من قبل اليمنيين بمختلف المحافظات لجيش الشرعية بالتدخل لدعمها.

وفي وقت سابق قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بتغريدة له "إن كانت هناك عزيمة صادقة لإنقاذ حجور فلتتحرك كل جبهات القتال ضد الحوثي باستثناء الحديدة احتراما لعهد وميثاق السويد".

Advertisements

وأضاف: لتتحرك تعز ونهم وصرواح وصعدة وميدي ليخف الضغط على حجور .أما ما نراه من هدوء والحوثي يحشد من كل المواقع لإخماد حجور فهذا مؤشر على أن المؤامرة الإخونجية كبيرة.

من جانبه اشار الاعلامي محمد العرب إلى دور التحالف بدعم قبائل حجور وقال بتغريدة: الذباب الالكتروني و اعلام تنظيم الحمدين وخلايا الاحباط ينشرون خزعبلات ان التحالف لم ينجد حجور... وكثير من (المدرعمين) التحقوا بالحملة ولكن الحقيقة ان إنزال أغذية وعلاج وسلاح قد تم وهذا فيديو لطيران التحالف وهو يقضي على المهاجمين".

من جانبه، كشف الإعلامي محمد جميح أنه، في العاشرة من مساء الثلاثاء الماضي شن الحوثيون هجوماً كبيراً بمختلف أنواع الأسلحة على عبيسة حجور، استمر حتى ظهر أمس ،قبل أن ينكسر بخسائر كبيرة للمهاجمين.

وأضاف أنه "بعدها استهدف الحوثي منازل السكان بالمدفعية والصواريخ.الوضع الإنساني صعب،ووصل عدد النازحين إلى ٣ آلاف جلهم نساء وأطفال".