العمودي يطلع على نشاط مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب بالمكلا

أطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي على سير نشاط وعمل مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب في مجال التنمية القانونية وتدريب وتأهيل طلاب القانون وتقديم الاستشارات القانونية.

وجاء ذلك خلال زيارته الميدانية لمقر المؤسسة ولقائه بالمحامي نجيب سعيد خنبش رئيس المؤسسة مستمعاً منه إلى شرحٍ عن البرامج والأنشطة التي تنفذها المؤسسة في كافة المجالات القانونية مشيداً بالأعمال والمهام التي تقوم بها مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب ودورها المتميز في رعاية القانونين وتأهيلهم .

بعد ذلك طاف وكيل حضرموت لشئون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي بمعية المحامي نجيب سعيد خنبش رئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب على اقسام المؤسسة تعرف خلالها على الهيكل التنظيمي لعمل المؤسسة والمنطقة الجغرافية التي تعمل فيها وقاعة التدريب والتأهيل بالمؤسسة .

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حضر اللقاء كل من، المحامي سعيد عبدالله بن ثعلب المدير التنفيذي وعدد من العاملين بمؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب بالمكلا .

وعلى صعيد آخر، افتتح الدكتور سعيد عثمان العمودي وكيل محافظة حضرموت لشؤن الساحل والهضبة بمنطقة بويش بالمكلا، مصنع شركة معالم المكلا لإنتاج البلك الأوتوماتيكي الحديث ضمن عام ( التنمية والبناء ).

وجاء ذلك برعاية كريمة من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية الذي يعتبر احد المشاريع الاستثمارية الجدية في مجال التنمية.