صدر 'لليمن العربي': خفر سواحل حضرموت ضبط مادة مسرطنة في أحد الحاويات بالمكلا

أفاد مصدر مسؤول 'لليمن العربي' أن قوات خفر السواحل أثناء تفتيشها لأحد الحاويات بميناء المكلا، تمكنت من ضبط أحد الكراتين به مواد كيمائية خطرة.

وعرضت هذه المادة على الجهة المختصة بميناء المكلا - جهة الجودة والمقاييس - وأفادوا أن هذه سكيلامات الصوديوم، وهي عبارة عن مادة مسرطنة.

وتستخدم هذه المواد الكيمائية في صناعة الايسكريم، كما أن الكيلو الواحد من هذه المادة يعادل 300 كيلو سكر، وتعطي طعم حلاوة أكثر، وهي مادة مسرطنة ومحرمة دوليا.

وقالت مصادر أن هذا الكرتون تابع للتجار رجب عبيد يسلم بازقامه وهو مالك لمصنع ايسكريم بمدينة سيئون بوادي حضرموت.

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وتحذر قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت بأنها لن تتهاون وستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفس المساس بأمن واستقرار حضرموت و والضرر بمواطنيها، وذلك بناء على توجيهات محافظ محافظة قائد المنطقه العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني واللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحه خفر السواحل.

وأهابت قوات خفر السواحل بالتواصل والإبلاغ عن حالات تهريب أي مواد محرمة دوليا عبر أرقام غرف العمليات :

714635088

772243364