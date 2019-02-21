شكرا لقرائتكم خبر عن الجنرال لوليسغارد ينفجر غاضبا ويجن جنونه بعد هذا العمل في الحديدة والحوثي يرسل الموشكي "ماذا يحدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصلت مليشيات الحوثي الإيرانية ارهابها وخروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة غرب اليمن للشهر الثاني على التوالي في تحدي صارخ للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ورئيس لجنة المراقبة وإعادة الانتشار الجنرال لوليسغارد. وأكدت مصادر ميدانية مطلعة لـ"يمن الغد": أن لجنة المراقبة الدولية وإعادة الانتشار برئاسة لوليسغارد تمارس أعمالها ومهامها في الحديدة تحت إرهاب الحوثي وقذائف المليشيات". وقالت مصادر "يمن الغد": أن مليشيات الحوثي قصفت اليوم بمدافع الهاون120 ملم على المنطقة التي يتواجد فيها مقر اللجنة الدولية والتي يقيم فيها الجنرال لوليسغارد". وأضافت المصادر "أن انفجارات عنيفة ومدوية هزت مبنى الجنرال لوليسغارد في الحديدة الساعة العاشرة و54 دقيقة ظهر اليوم الخميس 21/2/2019 والجنرال موجود في المبنى فجن جنونه من القصف ودوي الانفجارات"، مشيرة إلى أن القصف يتم من مبنى ثانوية عمر بن عبدالعزيز المقابل لمبنى الجنرال ويفصل بينهم الشارع العام". وفي تحدي وقح للمليشيات لم تكتفي بالقصف والإرهاب المتواصل والانتهاكات السافرة بل تقصف وبعد القصف بدقائق تصل لجنة المليشيات إلى مقر اللجنة الدولية للقاء الجنرال وكأنها لم تفعل أي شيء. وقالت مصادر "يمن الغد": أن اللجنة العسكرية التابعة للمليشيات وبعد القصف اليوم بربع ساعة وصلت إلى مقر الجنرال برئاسة المدعو الموشكي وكذلك المدعو عبد الغني ممثل الأمن القومي التابع للمليشيات والمدعو القادري التابع للقوات البحرية المحتلة من المليشيات، وكأن شي لم يحصل".



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