شكرا لقرائتكم خبر عن هذا مصير محمد علي الحوثي بعد الضربة القاضية التي خلفت أكثر من 80 قتيل من المليشيات "معركة الحسم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس فرع المؤتمر في محافظة حجة الشيخ القبلي وعضوا مجلس الشورى فهد دهشوش ان قبائل حجور حققت اليوم انتصارات كبيرة ومازالت متواصلة حتى اللحظة.

وأكد دهشوش في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي "ان عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا سقطو بين اسيراً وجريح بينهم قيادات كبيرة وهامة".

وياتي الاعلان عن اسر وجرح قيادات هامة بالتزامن مع اخبار تم تداولها على وسائل الاعلام المحلية تفيد بتواجد محمد علي الحوثي في محافظة حجة وتنقله بين مشارف كشر والعبيسة للاشراف على العمليات العسكرية ورفع معنويات عناصر المليشيات .

وتجدر الاشارة ان طيران التحالف شن غارات عنيفة مساء اليوم استهدفت تجمعات للحوثيين في منطقة كشر وسقط على اثر ذلك اكثر من 80 عنصر من عناصر المليشيات.