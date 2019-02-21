الكثيري يزور حقل مياه شحوح ويوجه بتدشين العمل

تفقد وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري يوم أمس الحقل المائي الجديد بحي شحوح بمدينة سيئون .

واستمع الوكيل الكثيري ومعه وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي من المهندسين المعنيين من المؤسسة المحلية للمياه والهيئة العامة للموارد المائية الى اهم مكونات مشروع الحقل وما يختزنه من مياه كبيره ستعزز القدرة المائية للمؤسسة وسيسهم في رفد مدينة سيئون بالمياه الصالحة للشرب في ظل الطلب المتزايد للمياه بالمديرية التي تشهد توسعا عمرانيا كبيرا.

وأشار الوكيل الكثيري بأنه سيتم خلال الأيام القادمة تدشين العمل بالحقل الجديد بشحوح بحفر 3 آبار الى جانب بناء خزان سعة 4000 متر مكعب وتنفيذ خط ناقل من أنابيب البوليثلين بطول 9 كيلو الى جانب خط ناقل للمنظومة الكهربائية بطول 4 كيلو ضمن مشاريع وادي حضرموت الممولة من حصة الوادي من نسبة المحافظة من مبيعات النفط.

موجها مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عامر العامري ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبد الكريم باحكيم وهيئتي اراضي وعقارات الدولة على عمل الدراسات المستقبلية فيما يتعلق بمشاريع المياه الأهلية وربطها بالمؤسسة الى جانب حجز الحقول المستقبلية وتوثيقها لربط الوادي بمنظومة مائية كبيرة من القطن غربا إلى تريم شرقا .

رافقه في الزيارة نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي للشئون الفنية المهندس طه السقاف ومندوب هيئة اراضي وعقارات الدولة المهندس نبيل بالفضل والمدير الفني للمؤسسة المحلية للمياه بالوادي المهندس عبدالله حسين بن يحيى.