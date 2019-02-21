نجاة 173 راكباً إثر تعطل محرك طائرة القطرية في الجو

نجا اليوم ركاب طائرة تابعة للخطوط القطرية من حادث محقق، بسبب عطل مفاجئ أصاب أحد محركاتها، خلال رحلتها من العاصمة القطرية، الدوحة، إلى مدينة لاغوس النيجيرية، حيث هبطت بسلام في مطار الخرطوم الدولي.

ونقلت وكالة السودان للأنباء «سونا» عن الناطق الرسمي لشركة مطار الخرطوم الدولي محمد المهدي نصر، تأكيداته بتعرض أحد محركات طائرة الخطوط القطرية التي كانت تقوم بالرحلة رقم 1409، لعطل مفاجئ، ما اضطر قائدها لطلب الإذن من سلطات مطار الخرطوم بالهبوط.

وأشار إلى أن العملية تمت بسلام بعد اكتمال إجراءات الهبوط كافة، مضيفا أن الطائرة من طراز بوينج777-800 وتحمل على متنها 173 راكبا.

وفي سبتمبر العام 2018 ، أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء، عن تكبدها نحو 70 مليون دولار خسائر في العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس/أذار 2018، مقارنة بتحقيق 772 مليون دولار أرباحاً في العام الأسبق.

وأرجعت القطرية، في بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني، هذه الخسائر إلى تأثير مقاطعة الدول الأربع لها، إذ اضطرت لقطع مسافات طويلة بعد غلق عدد كبير من المسارات الجوية أمام طائراتها.

يذكر أن 4 دول عربية، هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو/حزيران من العام الماضي 2017، وأغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام قطر، باعتبارها دولة راعية وداعمة للإرهاب، وهو ما نفته قطر.

وجاءت الخسائر التي تكبدتها الخطوط القطرية رغم زيادة إيرداتها العام المالي الماضي بنسبة 7.4% لتبلغ 11.5 مليار دولار بدلا من 10.7 مليار دولار.

وأظهرت البيانات ارتفاع مصروفات التشغيل 17.8% خلال العام 2017 لتسجل 11.6 مليار دولار، مقارنة بـ 10 مليارات دولار في العام الأسبق، وساهمت تكلفة الوقود بالجانب الأكبر من زيادة هذه المصروفات، حيث بلغت في العام الماضي 3.367 مليار دولار مقابل 2.28 مليار دولار في العام الأسبق.

وقالت المجموعة القطرية إن العام 2017 كان أكثر الأعوام صعوبةً وتحدياً في تاريخ الناقلة الجوية بسبب المقاطعة، إذ تأثرت نسبة المقاعد المشغولة على الرحلات المغادرة بنسبة 19%.