صعود للدولار والسعودي بعد يومين من انفاضة "آخر تحديث"

يواصل الدولار والسعودي الصعود بشكل بطيئ بعد يومين من انخفاضه. وطبقا لمصرفيون فإن أسعار العملات اليوم الخميس هي على النحو التالي: فبرایر 2019 م في حضرموت أسعار الشرا ء . السعودي : 150 الدولار : 573 الإماراتي : 152 العماني : 1460 أسعار البیع : السعودي : 152 الدولار : 577 الإماراتي : 154 العُماني : 1490 ِ

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