رئيس الوزراء: اغتيال ضبيان لن يثني الحكومة في معركة مكافحة الفساد والانتصار للوطن

قال رئيس الوزراء معين عبدالملك اليوم الخميس ان حادثة اغتيال فيصل ضبيان القيادي في جهاز الرقابة والمحاسبة لن يثني الحكومة على مواصلة مكافحة الفساد والانتصار للوطن.

جاء ذلك خلال لقاء معين مع قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقدم الدكتور معين، واجب العزاء لقيادة الجهاز وأسرة ونجل شهيد الواجب المراجع القانوني بالجهاز المركزي فيصل ضبيان، الذي استشهد أمس في جريمة غادرة وجبانة بنيران مسلحين في عدن.

كما نقل لهم توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، التي قضت بتقديم الرعاية والاهتمام بأسرة الشهيد "ضبيان"، والتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية لتتبع القتلة المجرمين حتى القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع وفقاً للقانون، وتوفير الحماية الكاملة للأجهزة الرقابية بالمرحلة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء، تضامن الدولة مع الجهاز المركزي وأسرة الشهيد، ومشاطرتها أحزانهم، في رحيل فيصل ضبيان، الذي تعد جريمة اغتياله بمثابة معركة للجميع تحتم ضرورة تقديمهم التضحيات في سبيل التصدي لمثل هذه الجرائم واستهداف الأجهزة الرقابية.

وجدد التأكيد أن الجريمة لن تثني الحكومة عن القيام بدورها في معركة مكافحة الفساد والانتصار للوطن على أعدائه ومافيا الفساد التي كان أحد أبرز كوادر الجهاز المركزي الشهيد "ضبيان" أحد ضحاياها، وذلك عقب تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة وبدء ممارسة مهامه في مؤسسات الدولة.

من جانبه قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ابوبكر السقاف، إنه باستشهاد "ضبيان" خسر الجهاز أحد أبرز الكفاءات والكوادر الشريفة والمخلصة، كما أكد مواصلة الجهاز جهوده الحثيثة لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين.