مباحثات مع رئيس مركز سلمان لتقديم إغاثة ومشاريع لمحافظة صنعاء

بحث محافظ صنعاء اللواء عبد القوي شريف، اليوم الخميس، مع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، احتياجات سكان محافظة صنعاء ووضع نازحي المحافظة في مأرب والمشاريع التي يقدمها المركز لسكان المحافظة.

وفي اللقاء جرى مناقشة المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في قطاعات الغذاء والصحة والايواء، والتي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في مختلف الاحتياجات الانسانية لسكان المحافظة، اضافة الى بحث مستجدات الوضع الشامل في المحافظة.

وطبقا لوكالة سبأ فقد ثمن محافظ صنعاء الجهود الانسانية الكبيرة التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية لليمن بصورة عامة ولسكان محافظة صنعاء بشكل خاص..

وأكد على ان هذا الدعم ساهم بشكل كبير في انقاذ سكان المحافظة ونازحيها من كارثة انسانية جراء الظروف التي فرضتها المليشيات الانقلابية بحق ابناء المحافظة.

بدوره اكد الربيعة ان المركز مستمر في تقديم الدعم الاغاثي والانساني لابناء الشعب اليمني في كافة المجالات وفي جميع المحافظات اليمنية دون استثناء وان محافظة صنعاء، كغيرها من المحافظات تحضى ببرامج ومشاريع اغاثية وتعليمية ومشاريع دعم سبل العيش والاحتياجات الانسانية ضمن خطط ومشاريع المركز المستقبلية للمركز.