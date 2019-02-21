التحالف العربي ينفذ إنزال جوي دعماً لقبائل حجور بحجة

نفذت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية، إنزالا جويا في مديرية كُشر، حيث تم إمداد قبائل حجور بشحنة من الذخائر.
وكانت طائرات التحالف العربي قد أنزلت في وقت سابق مساعدات طبية وعلاجية لقبائل حجور المحاصرين من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وبالتزامن، قتل أكثر من 35 من ميليشيات الحوثي الإيرانية، من بينهم قادة ميدانيون، في مواجهات مع قبائل حجور وغارات لمقاتلات التحالف العربي.
وتشهد مديرية كشر ومناطق قبائل حجور بمحافظة حجة معارك مستمرة، تمكن خلالها مقاتلو القبائل من صد هجمات متكررة للميليشيات الحوثية وكبدتها خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.
ويساند التحالف العربي القبائل في حجور بالدعم والإسناد الجوي بعد مناشدات وجهتها القبائل المنتفضة.
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