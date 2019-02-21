الميليشيات تفجر منزل رئيس جهاز الأمن السياسي بالضالع

أقدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الخميس، على تفجير منزل رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده الحذيفي، في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع جنوب غربي البلاد.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن مراسلها هذه الأنباء، لكنها لم تذكر أي تفاصيل عما إذا كان الحادث، الذي وقع في مديرية الحشاء بالمحافظة، قد خلف خسائر بشرية أم لا.

وتفجير منازل الخصوم هو نهج اتبعته ميليشات الحوثي الإيرانية، منذ مدة طويلة، في كل المناطق اليمنية.

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وفي وقت سابق، قُتل وجرح 25 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محيط مديرية الحشاء غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر العقيد نائف الصيادي أحد ضباط اللواء 30 مدرع ، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة تسلل عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية، باتجاه مواقع في حبيل “نعمة” بمديرية الحشاء.

وأكد أن قوات الجيش احبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مصرع 15 من عناصرها، وجرح 10 أخرين.