شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يصل الصين في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي إلى بكين صباح اليوم في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية. وكان فى استقبال ولى العهد لدى وصوله المطار نائب رئيس المجلس الاستشارى والسياسى فى جمهورية الصين الشعبية السيد خى لى فونج، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركى الماضي، والسفير الصينى لدى المملكة لى هوا شين، وعدد من المسؤولين.

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