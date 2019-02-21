رئيس الوزراء يزور أبين لأفتتاح عدد من المشاريع .. صور

زار رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، اليوم الخميس، محافظة أبين لإفتتاح عدد من المشاريع، حسبما أفادت مصادر إعلامية .

وقالت المصادر، لـ(الخليج 365) أن محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين، وعدد من المسؤولين كانوا في إستقباله لدى وصوله المحافظة فيما رافقه في هذه الزيارة عدد من الوزراء وأعضاء الحكومة .

وبحسب المصادر فقد إفتتح رئيس الوزراء جامعة ابين وزار كلية التربية، كما تجول في شوارع المحافظة وزار عدد من المدارس التي قام فيها بتوزيع عدد الزي المدرسي على عدد من الطلاب .

والتقى رئيس الوزراء بالسلطة المحلية في المحافظة، حيث إستمع منها إلى شرح تفصيلي حول المشكلات التي تعاني منها المحافظة والتي اوقفت عملية التنمية فيها ومنها المشاريع المتعثرة في مختلف المجالات والقطاعات اهمها القطاع الكهربائي و الطرقات .