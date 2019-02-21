كشف نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، عن مؤامرة إخوانية لإخماد إنتفاضة قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة .
وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، رصدها موقع (الخليج 365) "إن كانت هناك عزيمة صادقة لإنقاذ حجور فلتتحرك كل جبهات القتال ضد الحوثي باستثناء الحديدة احتراما لعهد وميثاق السويد".
واضاف "لتتحرك تعز ونهم وصرواح وصعدة وميدي ليخف الضغط على حجور" .. مؤكداً أن ما نراه من هدوء والحوثي يحشد من كل المواقع لإخماد حجور فهذا مؤشر على أن المؤامرة الإخونجية كبيرة .
وكان موقع الخليج 365 قد كشف البارحة عن تباطئ الشرعية وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة، عن مساندة ودعم قبائل حجور المحاصرين منذ أسابيع من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي تقصف مواقعهم ومساكنهم دون هوادة .
كانت هذه تفاصيل خبر هاني بن بريك يتحدث عن مؤامرة إخوانية لإخماد إنتفاضة حجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.