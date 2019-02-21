هاني بن بريك يتحدث عن مؤامرة إخوانية لإخماد إنتفاضة حجور

كشف نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، عن مؤامرة إخوانية لإخماد إنتفاضة قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة .

وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، رصدها موقع (الخليج 365) "إن كانت هناك عزيمة صادقة لإنقاذ حجور فلتتحرك كل جبهات القتال ضد الحوثي باستثناء الحديدة احتراما لعهد وميثاق السويد".

واضاف "لتتحرك تعز ونهم وصرواح وصعدة وميدي ليخف الضغط على حجور" .. مؤكداً أن ما نراه من هدوء والحوثي يحشد من كل المواقع لإخماد حجور فهذا مؤشر على أن المؤامرة الإخونجية كبيرة .

وكان موقع الخليج 365 قد كشف البارحة عن تباطئ الشرعية وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة، عن مساندة ودعم قبائل حجور المحاصرين منذ أسابيع من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي تقصف مواقعهم ومساكنهم دون هوادة .