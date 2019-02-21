القديمي ينتقد سفراء اليمن في دول الإتحاد الأوروبي

إنتقد وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، سفراء اليمن في دول الإتحاد الأوروبي، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، ورصدها موقع (الخليج 365) .
وقال القديمي في تغريدته "الى فخامة الرئيس سفراء اليمن في دول الاتحاد الأوربي نائمون لا يقومون بواجبهم تجاه الوطن ولاسيما اننا في وضع استثنائي" .
وأضاف "نرى تحركات لأشخاص موالين لمليشيات الحوثي تجوب كل المنظمات الدولية وترسل معلومات مغلوطة عن الحكومة الشرعية وعن تدخل التحالف بينما سفرائنا لا يحركون ساكن" .
وجاءت هذه التغريدة عقب الإفادات المغلوطة التي يتم تداولها في المؤتمرات الدولية وإجتماعات الهيئات والمنظمات الأممية .
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