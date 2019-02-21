الميليشيات تستهدف مواقع العمالقة شرق حيس بالحديدة

إستهدفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مواقع قوات العمالقة شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن .
وقالت وحدة الرصد والمتابعة التابعة لألوية العمالقة، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إستهدفت مواقع العمالقة بسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل كثيف .
وأكدت وحدة الرصد أن المليشيات تقصف مواقع العمالقة بمختلف أنواع القذائف والأسلحة المتوسطة والثقيلة وتتواصل عمليات الخروقات والإنتهاكات التي تقوم بها المليشات الحوثية بشكل يومي ومستمر على مواقع قوات العمالقة في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة .
وتواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية خرقها لإتفاق الهدنة بإستهداف المدنيين في المناطق المحررة، حيث أقدمت أمس على قصف منازل المواطنين في منطقة الشجيرة بمديرية الدريهمي بمختلف القذائف وبالأسلحة المتوسطة .
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