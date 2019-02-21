اسطول قاطرات محملة بالغاز تصل المكلا بعد ساعات وبهذا السعر

نظرا لتداعيات ازمة الغاز التي برزت علي السطح بسبب توقف منشأة بروم ومتابعة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقه العسكرية الثانية، تم التنسيق مع الشركة اليمنية للغاز بصافر ومع السلطة المحلية ومكتب التجارة والصناعة ممثلة بمدير عام مكتب التجارة والصناعة خالد غانم والفريق المكلف من الشركة اليمنية للغاز في صافر المتواجد في المكلا والذي لهم الخبرة في التدخل المباشر للازمات وبحضور مندوب الشركة بصافر مدير مكتب المدير العام التنفيذي المتواجد في المكلا لهذا الغرض سالم الكسادي.

ويدشن اليوم الخميس اكبر اسطول باكثر من 30 قاطرة محملة بحوالي 7000 اسطوانة غاز الي المدن الكبيرة في المكلا وضواحيها للقضاء علي الازمة الموجودة في مادة الغاز وسيتم تعبئة هذه القاطرات من منشأة دومان التي تعمل بشكل متواصل وبمتابعة من الشركة وبامدادها بقواطر الغاز للابقاء علي استقرار تموين الغاز.

وتشكر الشركة اليمنية للغاز ومكتب التجارة والصناعة الاخوة في اللجان المجتمعية ورؤساء الاحياء والحارات بقيادة رشدي باضاوي وجميع الاخوان في هذه اللجان المجتمعية لتسهيل حركة هذه القاطرات وايصالها الي المواطنين بشكل مباشر.

وتاسف الشركة اليمنية للغاز لهذه الازمة وتشدد علي ان سعر الاسطوانة هو 2000 ريال فقط واي مخالفة عليهم التواصل مع الاخوة في التجارة والصناعة لضبط الاسعار ورفع اسماء المخالفين لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.

وجاءت هذه المعالجات الفورية عقب إغلاق الطريق المؤدي إلى جول الشفاء من قبل محتجين بسبب انعدام مادة الغاز المنزلي واكتضاظ العشرات من السيارات في وقت الذروة في المنطقة.