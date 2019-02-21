توقيع عقود تنفيذ لمشاريع لدعم المياه في 3 مديريات بحضرموت

برعاية اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ، دشنت مؤسسة روابي الخير التنموية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشاريع الريف بساحل حضرموت تسليم موقع مشروع مياه رأس العقيم بمديرية غيل باوزير ، ومواقع تأهيل المياه والصرف الصحي لعدد 7 وحدات صحية بمديريتي الضليعة ويبعث ، وتوقيع المقاولين على عقود التنفيذ ضمن مشروع دعم المياه والإصحاح البيئي لخمس مديريات بساحل حضرموت والممول من منظمة اليونيسف .

وعبر المستفيدون من هذه المشاريع عن سعادتهم بالبدء في تنفيذ هذا المشروع الحيوي .

حضر التدشين والتوقيع على محاضر تسليم المواقع ثابت بامسدوس مدير عام مديرية الضليعة ، وصلاح باحكم مدير عام مديرية يبعث ، وسالم علي الهيج نائب رئيس مؤسسة روابي الخير التنموية ، وجمعان سعيد بن ناصر مدير إدارة المشاريع بالمؤسسة ، والمهندس زاهر باخوار المدير العام للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بساحل حضرموت ، و أنور أحمد باعيسى مدير إدارة الإعلام بالمؤسسة وعدد من مقادمة وأعيان المناطق المستفيدة .

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وكان قد أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن اطلاقه لعام 2019م بعام التنمية جاء على أعقاب ترسيخ الامن والاستقرار وتطبيع الحياة في مؤسسات الدولة .

وقال : "إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بعد تهيأتها للظروف الملائمة أمنياً وإدارياً ، اتجهت نحو التنمية كمطلب مهم وسيتم الاهتمام بهذا الجانب استناداً الى ما تم التخطيط له خلال العامين الماضيين" .

وأضاف المحافظ في حديثه لقناة حضرموت ضمن برنامجها (لقاء خاص) : "سنبدأ بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وستكون هذا العام أكثر نوعية ومنفعة للمواطنين في قطاعات الطرق والكهرباء والمياه والتربية والتعليم والبنية التحتية " .