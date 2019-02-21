الشرعية تُعلن عن 3 مطالب لتحقيق «الاتفاق الجزئي» بالحديدة

أعلنت الشرعیة، أن موافقتھا على تنفیذ المرحلة الأولى من «الاتفاق الجزئي» بالانسحاب من میناءي رأس عیسى والصلیف في الحدیدة مرھونة بتحقیق 3 مطالب.

ونقلت صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" عن مصادر مقربة من الرئاسة الیمنیة إن الجانب الحكومي تلقى ضمانات من رئیس فریق المراقبین الأممیین مایكل لولیسغارد بأن ملیشیا الحوثي ستبدأ خلال 4 أیام بالانسحاب مسافة 5 كیلومترات من میناءي الصلیف ورأس عیسى.

مضیفة أنھ إثر ھذه الضمانات وجھ الفریق الحكومي رسالة إلى لولیسغارد أمس (الأربعاء)، أكد فیھا أن موافقتھ على مقترحاتھ مشروطة بنزع الألغام، وإخراج المشرفین الحوثیین، ووضع آلیة لعودة الطواقم الأمنیة والفنیة والإداریة وفق اتفاق السوید.

وأكدت المصادر أن «الشرعیة» مستعدة لتنفیذ كل ما اتفق علیھ بعد وضع ترتیبات عودة طواقم السلطة المحلیة الأمنیة والمدنیة إلى أعمالھا، وتأكید المراقبین الأممیین أن الملیشیات أتمت الانسحابات من الموانئ الـ3 ،ونزعت حقول الألغام عن طریق موظفي الإغاثة للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر.

Advertisements

وأوضحت المصادر أن لولیسغارد أبلغ وفد الحكومة الیمنیة بشكل رسمي أن الجولة الـ5 للقاءات بین لجنة إعادة الانتشار المشتركة من الطرفین ستتم بعد تنفیذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى من الاتفاق المتمثلة بانسحاب الملیشیات الحوثیة من میناءي الصلیف ورأس عیسى.

وذكرت أن فرقا تابعة للأمم المتحدة ستفحص الأماكن التي سینسحب منھا الحوثیون في الخطوة الأولى وتتبعھا زیارة مشتركة من اللجنة المشتركة إلى مواقع الانسحابات للتأكد من خلو المناطق بصورة واضحة، مؤكدة أنھ لن یتم الاعتراف بھا إلا بعد دخول أعضاء لجنة إعادة الانتشار الأممیة وفریق الحكومة الشرعیة إلیھا والتأكد من الانسحاب الفعلي ونزع الألغام وفق الآلیة التي تقدمت بھا الأمم المتحدة.

وأكدت المصادر الرئاسیة أن نسحاب القوات الحكومیة من كیلو 8 وخلف مستشفى 22 مایو لن یتم إلا بعد وضع الآلیة التنفیذیة لعودة الطواقم الأمنیة والإداریة والفنیة التي تم استبعادھا من أعمالھا بعد انقلاب 2014 ،لافتة إلى أن الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر مرھون بنزع الألغام