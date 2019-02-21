شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ارتفاع كبير لسعر صرف الريال اليمني امام الدولار والريال السعودي ظهر اليوم بعد ان كان قد انخفض صباحاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن)صباح اليوم الخميس الموافق21فبراير 2019م أسعار الصرف في مصارف صنعاء الدولار الأمريكي: شراء| 564البيع | موقف الريال السعودي : شراء| 149البيع | 151 Advertisements أسعار الصرف في مصارف عدن الدولار الأمريكي : شراء| 569البيع | موقف الريال السعودي : شراء 151البيع | 153 تنبيه: يوجد تباين بين محل صرافة وآخر وبحسب مصادر مصرفية فإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7)ريال.

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