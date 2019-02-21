وزير بريطانى: محادثات ماى مع يونكر "جيدة وبناءة"

قال فيليب هاموند، وزير المالية البريطاني، إن المحادثات التي جرت بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، كانت "جيدة وبناءة".
وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الخميس، أن هاموند رجح طرح الاتفاق المعدل الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلس العموم البريطاني الأسبوع المقبل.
وقال: "قد تكون هناك فرصة لطرح الاتفاق المعدل في مجلس العموم البريطاني، لكن ذلك يعتمد على مدى التقدم الذي سيتم إحرازه خلال الأيام القليلة المقبلة".
يشار إلى أن ماي التقت أمس بيونكر ببروكسل، في إطار الجهود الرامية لإيجاد وسيلة لإقرار البرلمان البريطاني لاتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها الجانبان.
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