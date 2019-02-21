الجيش العراقى يتسلم 150 داعشيا من قوات سوريا الديمقراطية

قال قطري العبيدي، وهو قائد الحشد العشائري في منطقة البغدادي العراقية، إن الجيش العراقي تسلم 150 "داعشيا" بينهم قيادات من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأضاف العبيديـ في تصريح اليوم الخميس أوردته قناة "السومرية نيوز": إن هؤلاء الإرهابيين قاموا بتسليم أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن عملية تسليم الداعشيين جاءت بالتنسيق مع خلية الاستخبارات، وقيادة عمليات الجزيرة.