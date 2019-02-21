أزمة الغاز تفجر ثورة غضب في شوارع المكلا.. قبل المعالجات الأخيرة

يقف الشاب علي 19 عاما مع صديقه سالم 20 عاما وسط شارع عام في المكلا ويتحدث بصوت عال ومسموع أمام المتجمهرين من الشباب بمطالبته بتوفير الغاز للحي الذي يسكنه في الوقت التى تكدست فيه عشرات من السيارات متوقفةفي الشارع.

وقد ظهرت أزمة الغاز إلى السطح بعد توقف إمداد محطة بروم للغاز منذ عشرة أيام وتحويل إمداد الغار لمحطة الريان التابعة للقطاع الخاص مما أدى إلى ظهور أزمة الغاز التي بدأت تترنح خلال الأيام الماضية إلى أن بدأت عدة احتجاجات في مناطق مختلفة في أحياء المكلا.

وتضخ محطة بروم للغاز الى مدينة المكلا يوميا بعد وصوله من صافر 7000اسطوانة غاز والمديريات الأخرى ونظرا لإدارة الشركة اليمنية للغاز محطة بروم بعد إغلاقها ماليا واداريا فقد فاقم الوضع وقام المواطنين وأصحاب المطاعم والجهات الأخرى بتخزين كميات كبيرة من اسطوانات الغاز الأمر الذي أدى إلى ظهور أزمة غاز في السوق المحلي رغم توزيع الغاز عبر السيارات في بعض الأحياء السكنية غير أنه لم يعد كافيا أمام الإقبال المتزايد من المستهلكين.

وقال مصدر مسؤول في الشركة اليمنية للغاز بصافر التي تدير العملية التموينية بعد توقف منشأة بروم، إن المؤسسة ملتزمة بتوفير مادة الغاز للمواطنين كواجب ديني ووطني إلا أنه استدرك بانه ستشهد الأيام القليلة القادمة انفراج في أزمة الغاز بوصول اكثر من خمس قواطر غاز يوميا بمعدل اكثر من 10000 اسطوانة في اليوم بالتنسيق بين شركة صافر والاخوة في مكتب الصناعة والتجارة الذي سيقوم بمراقبة الكميات والاسعار وبالتنسيق مع محافظ حضرموت الذي يبدي اهتماما متزايدا بهذا الملف وتطمئن الشركة اليمنية للغاز ممثلة بمكتبها في صافر التي تدير هذه العملية الان عبر محطة الريان بانهاء الازمة بصورة عاجلة.