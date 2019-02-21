القوات الأمنية تضبط 5 من مروجي المخدرات بعدن.. صور

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ألقت مساء الاربعاء قوات الحزام الأمني (قطاع المنصورة) بدعم من قوات التحالف العربي ممثلةً بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة القبض على 5 متهمين متورطين ببيع المخدرات لمروجين في العاصمة عدن.

قال ذلك مصدر أمني خاص في قطاع المنصورة مضيفاً أن العملية الأمنية حققت نجاحاً منقطع النظير بفضل الزمالة القوية وروح العمل المشترك بن اللواء الركن شلال علي شائع مدير أمن العاصمة عدن، والقائد كمال مطلق الحالمي قائد كتيبة الاحتياط الثانية وقطاع المنصورة.

وصرح المصدر المُطلع في قطاع المنصورة أنه وبالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات التابعة لإدارة الأمن تم الإيقاع بنحو 5 من مروجي المخدرات على مستوى مديريات (كريتر والمعلا والمنصورة).

المتهم الأول (ف. هـ. أ. ص. م. الشهري) تم ضبطه من قِبَل أسود الحزام الأمني كتيبة الاحتياط الثانية) في مديرية خور مكسر وهو يسير مشياً على أقدامه لنفي الشبهة عن نفسه كاحتراز شخصي اتبعه، وكان بحوزته كيس بداخله نحو 3 كيلو من الحشيش المخدر السام والذي يُفقد الوعي السليم، ويغيب العقل البشري عن الواقع.

المتهمان الثاني (س. و. ع) والثالث (أ. ع. ع. ص)، ضبطتهما أسود الحزام الأمني (كتيبة الاحتياط الثانية) وهما على متن سيارة نوع "إلنترا" هيونداي، سوداء اللون، كانت تأخذ طريقها سائرة في إحدى الطرق المؤدية لمديرية المعلا، وبحوزتهما ربع كيلو من الحشيش المحرم شرعاً، والمحظور قانوناً، حيث كانت مخفية داخل صندوق مُلاصق لمقدمة السيارة بواسطة "كيس" بلاستيكي للتمويه، ولكن تم كشفه بفعل الخبرة الأمنية الكبيرة التي تتمتع به أسود كتيبة الاحتياط الثانية.

المتهم الرابع (أ. ع. س. ع) استوقفته قوات من طوارئ الحزام الأمني بقطاع المنصورة وهو يقود سيارة نوع "كامري" بيضاء اللون في طريق التسعين بالمديرية، وفي جعبته قطعة من مادة مخدرة (حشيش) والتي تؤدي إلى فقدان العقل لتوازنه الحسي.

المتهم الخامس (م. ر. العواضي) ضُـبِـطَ في مديرية خور مكسر، وقد اعترف أثناء خضوعه للتحقيق الأولي أنه يُتاجر بالمخدرات في العاصمة عدن.

وتابع المصدر الأمني في قطاع المنصورة أن جميع الموقوفين الـ5، تم تحويلهم إلى إدارة مكافحة المخدرات بإدارة أمن العاصمة عدن.