3 غارات جوية للتحالف العربي على مليشيا الحوثي في حجة

شنت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، أمس، ثلاث غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات المليشيات، في مديرية كشر بمحافظة حجة.

وأكدت مصادر ميدانية لموقع "سبتمبر نت" الإلكتروني، أن غارات مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات في مديرية حجور، أسفرت عن مصرع العديد من عناصر المليشيا بينهم قيادات ميدانية، وتدمير عدد من آلياتها.

وطبقاً للمصادر، استهدفت المقاتلات في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 6 عربات تابعة للمليشيات، شرق منطقة الحوج على أطراف عزلة العبيسة شرق كشر، ما أسفر عن تدميرها ومقتل من كانوا على متنها.