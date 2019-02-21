شكرا لقرائتكم خبر عن توقف عمليات بيع الدولار في محلات الصرافة بعد تراجعه صباح اليوم إلى هذا الحد (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء، وعدن صباح اليوم الخميس الموافق21فبراير 2019م أسعار الصرف في مصارف صنعاء الدولار الأمريكي: شراء| 564البيع | موقف الريال السعودي : شراء| 149البيع | 151 أسعار الصرف في مصارف عدن الدولار الأمريكي : شراء| 569البيع | موقف الريال السعودي : شراء 151البيع | 153

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