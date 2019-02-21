شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثاني أغنى ملياردير آسيوي من مواليد اليمن ولقائه بولي العهد السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس الهندية موكيش إمباني، في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم (الأربعاء) في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى الهند.

وشهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية في المجموعة في التقنية والاتصالات والبترول والغاز.

و""موكيش إمباني" " أحد أثرياء العالم، ولد في 19 أبريل (نيسان) 1957 بمدينة عدن في اليمن، لوالده دهيروبهاي إمباني وزوجته كوكيلابين إمباني، وكان والده يعمل في شركة يمنية، قبل أن ينتقل مع أسرته إلى بومباي عام 1958، وهناك بدأ تجارته الخاصة بالتوابل، لكنه غير نشاطه إلى تجارة المنسوجات، وبهذه النقلة تحول إلى أحد أشهر التجار في الهند.

ويندرج "إمباني" ضمن قائمة أثرياء العالم، ويشير تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" عام 2017 إلى أن ثروته بلغت 31.2 مليار دولار، بعد ارتفاعها 8.4 مليارات دولار في ذلك العام، ليصبح ثاني أغنى شخص في آسيا بعد الملياردير الصيني وانج جيان لين. وينشط "إمباني" في الاستثمار في مجالات عدة من بينها الرياضة، وفي هذا السياق صنّفته مجلة "فوربيس" في 2012، كأغنى مالك أندية رياضية في العالم.