شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مثيرة عن سبب تآكل الشرعية ومحاولات لي الذراع بين الأخوان والإنتقالي.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"- خاص

في وضع أصبح معقد سياسيا واقتصاديا ولم يعد المواطن يطيق ما يجري من أحداث متراكمة وحملات مستمرة بين اطراف تتمرد على الشرعية بطريقة فنية وتعد نفسها للقادم.

يبقى حزب الاصلاح إخوان اليمن مستمرا بحملاته المستعره على المجلس الانتقالي سعيا لتشويه صورته بقوة بعد ان فقد مكانته وقضى على أنشطته في مناطق الجنوب .

تشتد الحملات من الاخوان اكثر من حملاتها على الحوثي محاولة النيل منه إعلاميا لإنه أصبح منافس قوي وهو ماتغشاه حركة اخوان اليمن الذين قضوا على الخصم ذو الثقل ممثل بالمؤتمر وسعو للقضاء على الحوثي ليصبح اليمن تحت سيطرتهم .

لكن يرى مراقبون انهم راجعوا حساباتهم باتجاه تحالف حوثي ترعاه قطر. الانتقالي هو الآخر ينال ويقذف بالتهم على الأخوان ارهاب وتطرف وغيرة ، حملات مضادة تسير الى قادم مجهول. مايثير الخوف هو ان الانتقالي يقوم بالتجنيد من خلال فتح معسكرات لانصاره تحت مسمى إقامة دولة الجنوب و المواجهة عسكريا اذا دعت الظروره. هذا منطق الانتقالي الذي تتبعه قوات الحزام الامني والطوارئ ووحدات امنيه وجيش واصبحت عدن ربما والضالع وشبوه تحت سيطرته امنيا .

حزب الإصلاح يسير على نفس الطريق ويفتح معسكرات من داخل مقراته تحت مسمى الجيش الوطني بعد ان تمكنوا من السيطرة على عقل هادي حيث تتركز معسكراتهم في مأرب والجوف وتعز وبعض مناطق الضالع حتى إن تلك المناطق اصبحه إخوانية تطارد اي خصوم تسعى لمنافستها تسجن وتطارد وتقتل متى ما دعت الظروره.

مأرب يقال عنها محافظة إخوانية ومنها يتم تغذية مشاريع الاخوان عسكريا وماليا.تتصارع اجندات الاخوان بالانتقالي في مناطق الشرعية فيما اصبحت الشرعية تبحث عن موضع قدم لها وتميل الكفة نحو الأخوان الذين سيطروا على مكاتب الرئاسة والحكومة. اطراف داخل الشرعية تتصارع كلا منها يسعى للقضاء على الآخر وكل طرف دولي يمول ويساعد من يميل اليه .الامارات وقطر.

لاشك ان المرحلة اصبحت خطيرة ومعقدة جدا في ظل استمرار محاولات التمدد الحوثي الذي انقلب وسيطر على مؤسسات الدولة وهذا ما يعزي محللون الى استمرار عدم الحسم والتقدم للشرعية. الشرعية اصبحت مفتته بفعل تصرفات اطراف داخل الشرعية التي تحشد لمواجهة بعضها للسيطرة على السلطة وقد تنقلب على الرئيس هادي في اقرب لحظة بعد ان اصبح هادي أشبة بالمتفرج وخارج اللعبة بعد ان تمكن الاخوان من السيطرة على مكتبة ومكتب رئيس الوزراء ومؤسسات الجيش .