شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يعلن اخيرا عن الخبر الذي انتظرة جميع اليمنيين ويبدأ التنفيذ فورا على ارض الواقع .. قضي الامر في حجور .. (تفاصيل ما حدث اليوم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الجيش الوطني اليوم ، أن قواته في المنطقة الخامسة بدأت عملية في مديرية مستبأ غرب مديرية حجور كشر في محافظة حجة شمال غرب اليمن. وأضح مصدر عسكري أن الجيش شن هجوما على مواقع الميليشيات الحوثية في مديرية مستبأ وسط تراجع الميليشيات وسقوط العديد من عناصرها ما بين قتيل وجريح وأسير. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش خاضت مواجهات عنيفة مع الميليشيات في أطراف مديرية مستبأ، أسفرت عن مقتل قرابة 10 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين، بالإضافة إلى أسر عنصرين آخرين فيما لاذت عناصر الميليشيات الأخرى بالفرار تاركةً جثث قتلاها في مناطق المواجهات. في سياق متصل، دعت قبائل حجور قبائل حجة للتضامن معها والانتفاضة الشاملة ضد الحوثيين. واعتبرت قبائل حجور أن "المتخاذل في هذا الظرف العصيب، يعتبر داعماً لهذه الميليشيا ويزيد في إطالة أمد حربها على هذا الوطن ويزيد في معاناته هو بنفسه".



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