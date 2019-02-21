شكرا لقرائتكم خبر عن حسناء يمنية تقول بأنها ستترشح لرئاسة الجمهورية وتوعد بأنها ستبني جنة وبزمن قياسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت حسناء يمنية عزمها على ترشحها لمنصب رئاسة الجمهورية اليمنية ، واعدة بأنها ستعمل على بناء جنة في زمن قياسي . وقال زهراء خالد باعلوي في منشور له على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك : #استفتاءبعد تفكير طويل قررت وبكل تواضع ، ارشح نفسي رئيسة ، بدال هادي الرياض، والمشاط صنعاء .. رئيسة مستقلة توافقية ،و لدي رؤية لنهضة الوطن وقيادية حكيمة .. واعدكم نخرج من هذه الأزمة بأسرع وقت ، ونبني جنة وليس وطن فقط..و بزمن قياسي ..يلا الذي موافق يدوس لايك..نعتبره استفتاء لترشيح المرأة .. #رئيسة_اليمن_الجديد .



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