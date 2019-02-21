شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو :مذيعة بريطانيّة تباغت المشاهدين وتتعرّى بالكامل على الهواء رفضاً لخروج بلادها من الإتحاد_الإوروبي..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فاجأت الإعلامية البريطانية راشيل جونسون، ضيوفها وجمهور ” بي بي سى راديو 4″، بالتعري على الهواء مباشرة، احتجاجًا منها على اتفاقية “بريكست” التي تخرج بموجبها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتسبب تعري المذيعة البريطانية راشيل، في خجل ضيوفها الذين حاولوا مداراة أعينهم، فيما ألقى أحدهم قميصها مرة أخرى إليها لترتديه، إلا أنها تمسكت بموقفها والبقاء عارية احتجاجًا على “بريكست”



وقالت “جونسون” للمشاهدين “كما أعلم، قد يكون من الصعب سماع صوتك حول بريكست في الوقت الحاضر”.

وكانت أكاديمية بريطانية تدعى الدكتورة فيكتوريا باتمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة كامبريدج، تعرت هي الأخرى الأسبوع الماضي خلال إلقائها محاضرة لطلابها، احتجاجًا منها على اتفاقية “بريكست”.